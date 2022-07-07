Клиенты Tele2 могут подключиться к облачному геймингу

Сибирь — Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, запустил новую услугу «Облачные игры GFN», которая делает из любого устройства мощную игровую машину.

Современные видеоигры — это изображение и визуальные эффекты высочайшего качества, которое зачастую превосходит кинопродукцию. Обработка сложнейшей компьютерной графики требует мгновенных высокопроизводительных вычислений. В домашних условиях для этого нужен дорогой игровой компьютер с мощной видеокартой. А в облачном гейминге основная работа происходит на удалённых серверах в дата-центрах, а на устройство пользователя передаётся уже готовая картинка, без дополнительных нагрузок на компьютер.

Новая услуга Tele2 доступна пользователям во всех регионах. Её можно активировать через личный кабинет абонента, с помощью USSD-команды 4371#вызов или на странице «Облачные игры GFN». Стоимость услуги «Облачные игры GFN» составляет 1499 рублей в месяц, для подписчиков тарифного плана «Игровой» будет скидка.

Экосистему сервисов для геймеров, в центре которой находится тариф «Игровой», Tele2 развивает совместно с компанией «Ростелеком». Так что опция «Облачные игры GFN» на специальных условиях доступна не только абонентам Tele2, но и пользователям домашнего интернета «Ростелекома» и подписчикам на конвергентные тарифы операторов.

«Рынок онлайн-игр значительно вырос в условиях пандемии. Быстрое развитие и усложнение игровых технологий постоянно повышают технические требования к геймерским машинам и их стоимость. Развитие облачного гейминга даёт новый уровень свободы и снимает ограничения, связанные с мощностью оборудования пользователя. Подписчики услуги „Облачные игры GFN“ могут думать только о достижении высоких результатов в играх — технические условия для этого создадут GFN.RU и Tele2», — рассказал директор департамента по развитию контентных сервисов и мобильного информирования Tele2 Андрей Копытко.

В 2020 году аудитория российских пользователей облачного гейминга выросла в 5,5 раза по сравнению с 2019 годом (данные исследования компании PWC и GFN.RU). Основные стимулы роста этого рынка — популярность онлайн-игр, повышение качества интернета и высокая стоимость игровых ПК.