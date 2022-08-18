Клиенты Tele2 смогут менять минуты на трафик в YouTube, TikTok, «ВКонтакте» и «Звук»

Оператор Tele2 продолжает развивать сервисы управления минутами. Клиенты могут выбирать, как распорядиться остатками пакета: обменять на кино, кофе, скидку на смартфон, а теперь и на трафик в популярных соцсетях и стриминговых сервисах. Это видеохостинг YouTube, сервис для создания коротких видео TikTok, российская социальная сеть «ВКонтакте» и интернет-сервис потокового аудио «Звук».

Для обмена минут на интернет-трафик клиенту нужно перейти в раздел «Управление минутами» в приложении или личном кабинете на сайте оператора. Там выбрать пункт меню «Безлимитные сервисы», далее выделить площадку и количество минут для обмена. После абонент получит промокод, который нужно активировать в личном кабинете до использования выбранного ресурса.

Абонентам доступно два номинала: 60 и 120 минут. Например, в обмен на 60 минут клиент получит час безлимита на сайте или в приложении видеохостинга; 120 мин эквивалентны двум часам безлимита. Тарифный трафик в это время не расходуется.

В компании уверены, что новый способ обмена минут будет востребован. В первом полугодии 2022 года трафик во «ВКонтакте» вырос на 23% год к году, в TikTok — на 20%, на YouTube — на 18%.

Сервис доступен клиентам тарифов Tele2 с включенным пакетом минут, кроме тех, где безлимит на YouTube, TikTok, «ВКонтакте» уже входит в тариф или был подключен абонентами ранее. Для обмена доступны любые минуты: из основного пакета, перенесенных остатков или приобретенные на «Маркете». Подробнее об услуге абоненты компании могут узнать в разделе «Обмен минут» в личном кабинете на сайте.