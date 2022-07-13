Клиенты ВТБ могут защитить свои карты от мошенников через чат-бот

Клиенты ВТБ теперь могут заблокировать дебетовую или кредитную карту через чат-бот в приложении ВТБ Онлайн без визита в офис банка. Блокировка произойдет мгновенно и позволит защитить деньги от возможного ущерба со стороны мошенников, сообщает пресс-служба банка ВТБ (ПАО).

Чтобы заблокировать карту, нужно войти в свою учетную запись в ВТБ Онлайн и написать в диалоговом окне с чат-ботом соответствующий запрос. Сервис доступен в приложении на Android. Разблокировка карты возможна только в офисе банка.

«Мы уделяем повышенное внимание скорости реагирования на действия мошенников, оперативно блокируя вредоносные ресурсы и защищая средства наших клиентов. При этом пользователь должен сам иметь все необходимые инструменты для сохранения своих сбережений, поэтому мы даем ему возможность провести самоблокировку своих счетов и карт. Чат-бот — это универсальный инструмент, который за последний месяц отработал более 2 млн обращений по самым разным вопросам и услугам. Поэтому даже в критической ситуации клиенты могут быть уверены, что система блокировки сработает столь же эффективно, как и при звонке в контакт-центр обычному менеджеру», — отметил старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.

Перейти в чат-бот также можно из «Профиля безопасности» — большого раздела, где собраны полезные опции, включая управление лимитами карт и счетов, определитель номера, передачу в ВТБ номеров мошенников.

Напомним, чат-бот в мобильном приложении ВТБ появился в мае 2019 года. Виртуальный помощник способен ответить на более чем 1,5 тысячи различных вопросов. Клиенты могут в любое удобное время получить всю необходимую информацию: например, узнать задолженность по кредитной карте, лимит снятия наличных, реквизиты и баланс карты и многое другое.