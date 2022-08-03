Клишас ответил на «предложение» Бутиной сажать в тюрьму родителей за использование детьми VPN

Введение в России ответственности за использование VPN-сервисов «не обсуждается». Так на заявление депутата Госдумы Марии Бутиной ответил глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

«Ответственности за использование VPN нет и её введение не обсуждается», — сказал он.

В своём Telegram-канале Бутина ответила, что слова про VPN были выдернуты из контекста передачи, подобный законопроект не вносился.

«Ни больше, ни меньше мною не говорилось и даже не думалось», — написала она.

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Общество Мария Бутина предложила сажать в тюрьму родителей за использование детьми VPN

Напомним, что «предложение Бутина высказала в эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьёвым». Телеведущий спросил, какую альтернативу предложить детям, если закрыть YouTube, в результате чего диалог вылился во фразу «сажать» родителей, если их дети будут пользоваться VPN.