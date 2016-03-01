"Книга памяти", подарки и парад: Алтайский край готовится ко Дню Победы

Подготовка и празднование 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Алтайском крае должны пройти на высшем уровне – такими словами открыл первое заседание краевого оргкомитета "Победа" губернатор Александр Карлин.

Глава региона особо подчеркнул, что, несмотря ни на какие сложности, все запланированные задачи по социальной защите ветеранов должны быть выполнены. В их числе: оказание адресной помощи, предоставление льгот, проведение ежегодного диспансерного осмотра, диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий в отношении ветеранов, их лекарственное обеспечение, организация бесплатного проезда.

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На сегодняшний день в Алтайском крае проживают 2168 участников Великой Отечественной войны, в том числе 1824 инвалида, 61 вдова погибших участников, 9160 вдов умерших участников и 31 тысяча 208 тружеников тыла. Как отметил Александр Карлин, все они нуждаются в помощи, внимании и поддержке.

В общей сложности за время реализации указа президента по обеспечению жильем в Алтайском крае новоселье отметили 7 тысяч 648 ветеранов. На эти цели было направлено более 7,4 миллиарда рублей. В 2016 году на эти нужды будет затрачено еще почти 287 миллионов рублей, что позволит обеспечить 248 ветеранов долгожданными квадратными метрами.

Как отметила в своем докладе исполняющая обязанности начальника Главтрудсоцзащиты Наталья Третьякова, учитывая возраст ветеранов, большинство из них с Днем Победы будут поздравлять на дому. Конечно, не обойдется и без подарков. На эти нужды из средств краевого бюджета выделено 6,1 миллиона рублей. Из них большая часть средств пойдет на приобретение тонометров – 4 миллиона рублей. В статью расходов также заложено 1,5 миллиона на изготовление открыток. Оставшиеся средства направят на проведение краевых памятных мероприятий.

Кроме этого, Наталья Третьякова озвучила инициативу общественных организаций ветеранов, которые предложили рассмотреть возможность в качестве подарков подготовить продуктовые наборы от производителей Алтайского края. Для приобретения 2 тысяч 918 подарков (участникам и инвалидам войны, узникам, блокадникам и вдовам погибших фронтовиков) дополнительно потребуется около 5,8 миллиона рублей средств краевого бюджета при стоимости подарка около 2 тысяч рублей.

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В ходе заседания оргкомитета заместитель начальника Главного управления образования и молодежной политики Елена Лебедева выступила с предложением возобновить издание "Книги памяти" Алтайского края, которая представляет собой девятитомное собрание. Основные восемь томов были выпущены Алтайским книжным издательством в 1993-1995 годах тиражом 2500 экземпляров. Тома сформированы по городам и районам.

"Кроме того, в 2009 и 2015 годах были изданы книги "Воинская слава Алтая", которые имеют большую ценность, но не могут заменить полноценной исторической работы по восстановлению всех имен погибших земляков. Всего в 9 томах книги и первой книге славы поименно названы 241 тысяча 206 жителей Алтайского края. Всего же с фронта не вернулись 283 тысячи алтайских солдат. То есть предстоит восстановить 42 тысячи имен", – пояснила Елена Лебедева.

Восполнить эти пробелы докладчица предложила с привлечением поисковых организаций, а также с помощью интернет-ресурсов "Мемориал", "Подвиг народа" и "Память народа", где собрана вся необходимая информация, документы, награды. Благодаря этим сервисам любой человек может восстановить боевой путь своего родственника или земляка, найти документы о захоронениях и наградах, а самое главное – есть возможность найти информацию о первичном месте захоронения неизвестных героев на современных картах.

В свою очередь, глава администрации Барнаула Сергей Дугин и начальник управления по культуре и архивному делу Елена Безрукова отметили, что в 2016 году сохранится масштабность мероприятий на уровне празднования 70-летия Победы. Всего предусмотрено 20 памятно-мемориальных мероприятий и 62 культурно-массовых и спортивных мероприятия. В Год российского кино запланировали тематические показы кинофильмов, посвященных Дню Победы, киновечер "Кадры пылающих лет", кинопрограмму "Война. События. Люди".