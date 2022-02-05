Когда отмечают Сретение в 2022 году и что это вообще за важный праздник
Рассказываем, почему Сретение — один из главнейших праздников для христиан
Сретение — один из двенадцати важнейших православных праздников. Непереходящий, то есть имеет постоянную дату празднования — 15 февраля, отмечается ежегодно через 40 дней после Рождества. Известен давно — на Востоке отмечается с IV века, на Западе с V века. С 543 года богослужения в честь Сретения проводятся в Константинополе — император Юстиниан постановил отмечать этот день в память об избавлении жителей от моровой язвы.
Интересный факт: Сретение может быть перенесено на 14 февраля, если пришлось на понедельник первой недели Великого поста.
Что лежит в основе православного праздника
Дословный перевод слова “сретение” — встреча. В основе этого православного праздника лежит встреча старца Симеона с Богомладенцем. Симеон был уважаемым человеком в Иерусалиме. Входил в число 72-х учёных, занимавшихся переводом Ветхого Завета с древнееврейского на древнегреческий.
По свидетельству Луки — автора одного из Евангелий, Симеон — избранник Божий. Во время перевода Ветхого завета ему попалась строка, где было написано, что “… Дева, никогда не бывшая с мужчиной, родит…” Симеон усомнился в верности фразы и при переводе захотел изменить слово “Дева” на “жена”, что у древних евреев означало “женщина замужняя”. Однако явившийся ему Ангел запретил что-либо менять в тексте, а в наказание за сомнения дал учёному вечную жизнь — не умрёт он до тех пор, пока своими глазами не увидит Богомладенца.
У древних евреев было положено на сороковой день после рождения мальчика принести в храм очистительную жертву. Бедным людям, а семья будущего Спасителя была бедна, разрешалось пожертвовать двух голубей. Кроме того, Богомладенец стал первенцем в семье, и его полагалось посвятить Богу.
Симеон, которому на момент встречи с Иисусом было больше трёхсот лет, по наущению Божиему пришёл в храм в тот же день и в то же время. Увидев Богомладенца и приняв его на руки, после чего получил прозвище Богоприимец, старец воскликнул: “Ныне отпущаеши раба Твоего…” Сретение стало для него освобождением от очень долгой жизни.
Что означает Сретение для современного христианина
Это встреча с Богом. И она не обязательно происходит именно 15 февраля. Встреча с Христом у каждого своя. В какой-то момент вы это вдруг понимаете, отчего переполняетесь радостью и сердечной любовью, меняетесь внутренне. Бога нужно почувствовать сердцем, но не разумом.