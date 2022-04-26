Когда в 2022 году в школах Алтайского края прозвенит последний звонок?

Последний звонок в школах Алтайского края в этом году прозвенит дважды, сообщили amic.ru в пресс-службе Министерства образования региона.

18 мая торжественная линейка с последним звонком пройдёт для учащихся девятых классов.

Как пояснили в Минобре, такую рекомендацию направили школам потому, что уже с 19 мая у девятиклассников начнутся ОГЭ — государственные экзамены.

«Опять же — это не обязательное требование. Это рекомендации, то есть школы самостоятельно принимают решение, когда им организовывать линейку», — подчеркнули в ведомстве.

Для выпускников одиннадцатых классов в Алтайском крае последний звонок прозвенит традиционно 25 мая.

Напомним, в 2022 учебном году девятиклассники будут сдавать четыре экзамена вместо двух, а одиннадцатиклассникам вернут обязательный ЕГЭ по базовой математике.

19 и 20 мая у девятиклассников назначен экзамен по иностранному языку.

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Общество Стало известно, когда алтайские девятиклассники будут сдавать экзамены