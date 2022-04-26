Когда в 2022 году в школах Алтайского края прозвенит последний звонок?
В этом году последний звонок в Алтайском крае прозвучит отдельно для девятиклассников и одиннадцатиклассников
Последний звонок в школах Алтайского края в этом году прозвенит дважды, сообщили amic.ru в пресс-службе Министерства образования региона.
18 мая торжественная линейка с последним звонком пройдёт для учащихся девятых классов.
Как пояснили в Минобре, такую рекомендацию направили школам потому, что уже с 19 мая у девятиклассников начнутся ОГЭ — государственные экзамены.
«Опять же — это не обязательное требование. Это рекомендации, то есть школы самостоятельно принимают решение, когда им организовывать линейку», — подчеркнули в ведомстве.
Для выпускников одиннадцатых классов в Алтайском крае последний звонок прозвенит традиционно 25 мая.
Напомним, в 2022 учебном году девятиклассники будут сдавать четыре экзамена вместо двух, а одиннадцатиклассникам вернут обязательный ЕГЭ по базовой математике.
19 и 20 мая у девятиклассников назначен экзамен по иностранному языку.