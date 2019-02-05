Кокорин написал открытое письмо ко всем, в котором признал ошибки

Нападающий футбольного клуба "Зенит" Александр Кокорин написал открытое письмо, в котором извинился перед болельщиками, коллегами-футболистами и тренерским штабом за скандальное поведение, сообщает РИА "Новости".

Кокорин заявил, что полностью усвоил полученный урок, хотел бы выйти на свободу и вновь посвятить себя спорту:

"Здравствуйте! Я, Александр Кокорин, хочу принести извинения своим болельщикам, ребятам из команды и тренерскому штабу. За то, что подвел их и не могу помогать своим участием в тренировочном процессе и соревнованиях.

Как спортсмен и человек публичный я не должен был так поступать, извиняюсь, не сдержался.

Признаю, что моя реакция на оскорбления меня, моего брата и остальных присутствующих была чрезмерной, но после конфликта я публично извинился и готов загладить причиненный вред.

Урок я полностью усвоил, тюрьма этому способствует, очень хотелось бы выйти на волю, активно заняться спортом и все свободное время посвятить своей семье. Огромное спасибо за поддержку, она всегда для меня важна как в изоляторе, так и на свободе.

Ваш Саша".

В начале октября произошел скандал с участием полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, нападающего "Зенита" Александра Кокорина, его брата Кирилла и игрока любительской лиги Александра Протасовицкого. Сначала они избили водителя одной из ведущих Первого канала, а затем напали на главу департамента Минпромторга и главу НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus). Были возбуждены уголовные дела о хулиганстве в составе группы лиц и о побоях. В декабре Тверской суд Москвы на два месяца продлил арест Кокорина и Мамаева.