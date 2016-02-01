Количество безработных в России составило миллион человек – Минтруда РФ

Миллион человек превысила в России численность официально зарегистрированных безработных, таковы данные, обнародованные Министерством труда.

Согласно данным ведомства, только за неделю с 20 по 27 января численность безработных в РФ выросла более чем на 30 тысяч. В материалах министерства отмечается, что повышение уровня безработицы отмечено в 82 регионах страны.

В недавно опубликованной Минэкономразвития РФ новой версии социально-экономического прогноза на 2016 год говорится, что обеднение россиян будет продолжаться. Так, доходы населения в 2016 году сократятся еще на четыре процента, а безработица возрастет почти до 6,5 процентов. Незадолго до этого Росстат сообщал, что реальная зарплата россиян за 2015 год снизилась на 9,5 процентов.