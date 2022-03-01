Количество ДТП в Барнауле снизилось на 17%. Как властям удалось этого добиться?

В 2021 году в Барнауле удалось ликвидировать 31 место концентрации ДТП. При этом количество дорожно-транспортных происшествий в городе сократилось более чем на 17%. На 30% снизилось количество аварий с участием пассажироперевозящего транспорта, сообщил начальник ОГИБДД УМВД России по Барнаулу Олег Каркошкин на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в Барнауле. Он также отметил, что хотя число происшествий по вине водителей транспорта стало меньше на 14,1%, тяжесть их последствий выросла.

По каким причинам происходят ДТП?

Чаще всего, говорит Каркошкина, причиной ДТП становятся наезды на пешеходов, аварии на пешеходных переходах, столкновения транспортных средств и другие. При этом, по его словам, выросло число происшествий с участием детей-пешеходов. Хотя в целом количество аварий с участием детей сократилось более чем на 13%.

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Что сделали, чтобы снизить аварийность на дорогах Барнаула?

В 2021 году на аварийных участках города установили пять новых светофоров, ещё столько же было модернизировано. Обустроили 80 искусственных дорожных неровностей, улучшили освещённость на 192 пешеходных переходах. Проведено более 13 км линий наружного освещения на улицах города.

Барнаул / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Чтобы обезопасить детей, подходы к школам в Барнауле оборудованы в соответствии с национальными стандартами.

«Принятые меры позволили добиться снижения аварийности по городу Барнаулу по основным показателям. Исходя из анализа аварийности на улично-дорожной сети города, с 2015 года наблюдается стабильное снижение количества ДТП. За этот период количество происшествий сократилось на 48,4%, количество пострадавших — на 47,3%, погибших — на 39,2%», — сообщил заместитель председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству транспорту и связи Валерий Ведяшкин.

В администрации отметили, что в 2021 году в Барнауле удалось ликвидировать 31 место концентрации ДТП. Но были выявлены новые. На данный момент зафиксировано 28 таких мест.

Также в городе проверяют территории рядом с дошкольными учреждениями, чтобы оценить необходимость создания пешеходных переходов и освещения.

Что хотят сделать в 2022 году?

На одном из самых аварийных перекрёстках города — пересечении улиц А. Петрова и 42-й Краснознаменной Бригады собираются изменить организацию дорожного движения, внедрив расщеплённую фазу регулирования по приоритетному направлению. (Разделение фаз светофора по разным направлениям. Когда, например, вам горит зелёный свет по всем направлениям, а встречному потоку — красный. Подобным образом организовано движение на перекрёстке улиц Шумакова и Балтийская, — прим. ред.)

Фото Михаила Полубедова, «Вечерний Барнаул»

На пересечении ул. 42-й Краснознаменной Бригады и ул. Волгоградской появится пешеходный переход.

Также планируется продолжить работу по установке светофоров и камер фотовидеофиксации на дорогах города и обустраивать искусственные неровности на нерегулируемых пешеходных переходах.



Заместитель главы администрации города по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев поручил членам комиссии изучить материалы и внести предложения в план работы по обеспечению безопасности на улично-дорожной сети города на 2022 год.

«Такая аналитика и представленный срез позволяет нам всесторонне видеть ситуацию по обеспечению безопасности дорожно-транспортного движения. У нас есть статистика и понимание основных причин ДТП — это наезд на пешеходов. В связи с этим необходимо предусмотреть мероприятия, направленные на снижение скорости транспортных средств. Так, каждая искусственная неровность — это снижение скорости, а значит, и значительное снижение рисков наезда на пешеходов. С этой точки зрения необходимо ещё раз проработать вопрос увеличения устройства числа искусственных неровностей в плане на 2022 год», — добавил он.

В ближайшее время план работы городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения на 2022 год будет утверждён, после чего в профильном комитете приступят к его реализации.