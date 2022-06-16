Количество кибератак на российский бизнес выросло в 15 раз с февраля 2022 года

Больше 50 баз данных российских компаний слили в Сеть только за май и начало июня 2022 года. Как сообщает РИА Новости, об этом на сессии ПМЭФ рассказал зампред правления Сбера по кибербезопасности Станислав Кузнецов.

По его словам, с конца февраля количество кибератак на российский бизнес выросло в 15 раз. При этом телефонных мошенников стало меньше, но они уже возвращаются к старым мощностям. Только у одного кол-центра в Бердянске имеются данные больше 20 млн россиян.

При этом кол-центры с Украины атакуют не только Россию, но и Польшу, и Германию. Проблема начинает выходить на новый, международный уровень.