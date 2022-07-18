Комфортно и выгодно: как подобрать идеальные ипотечные условия

Почти 2 млн российских семей в 2021 году улучшили жилищные условия с помощью ипотеки. Кто-то воспользовался первоначальным взносом, кто-то материнским капиталом, государственными субсидиями или иными мерами поддержки. Как сделать кредит на покупку жилья максимально выгодным и удобным, рассмотрим ниже.

Какой банк выбрать?

При подаче заявки на ипотеку в новостройке в большинстве случаев она рассылается сразу в несколько кредитных учреждений. А все потому, что застройщики, которые в этом случае выступают продавцом недвижимости, сотрудничают с разными кредитными организациями. Бывают ситуации, что клиент выбирает конкретный банк сам (чаще встречается на вторичном рынке).

Все расчеты, связанные со сделкой, обычно производятся в автоматическом режиме (в этом помогает специальный ипотечный калькулятор). Клиенту лишь остается выбрать наиболее подходящие для него и его финансового положения условия.

Подбираем ипотеку правильно

Если вы хотите заранее рассмотреть подробные условия будущего ипотечного кредита, вы можете воспользоваться бесплатным и удобным финансовым агрегатором Finanso. На портале можно:

воспользоваться удобным ипотечным калькулятором, позволяющим узнать график платежей с ежемесячными суммами и подробной расшифровкой каждой из них (https://finanso.com/ru/ipoteka/calculator/). Это позволит заранее распланировать бюджет семьи с учетом ипотечной нагрузки; рассмотреть огромное число предложений от банков, сравнить их и выбрать наиболее выгодное. Условия в разных кредитных учреждениях отличаются существенно; подобрать комфортный тип платежа (уменьшающийся или равный в течение всего срока); узнать требования, предъявляемые к списку документов будущего заемщика (в некоторых случаях ипотеку можно получить по двум документам, без подтверждения доходов); изучить тонкости различных финансовых инструментов (залоговое кредитование, рефинансирование, пенсионные программы и многое другое); при необходимости подать заявку на ипотеку онлайн без посещения офиса банка.

Finanso собрал для вас максимум полезной информации, изложенной в доступной для любого человека форме. Изучив ее, вы сможете ответить на все популярные вопросы, касающиеся ипотеки, а значит, сделать ее по-настоящему комфортной и выгодной.