Комик Александр Гудков может отправиться в колонию за пародию на песню Шамана «Я русский»

Комик Александр Гудков может отправиться в колонию из-за пародии на песню Шамана «Я русский». Видеоролик с названием «Я узкий» опубликовали в социальных сетях.

Председатель генсовета Гражданского комитета России Артур Шлыков посмотрел видеоролик и решил, что он похож на оскорбляющую людей шутку комика Идрака Мирзализаде, за которую ему запрещали въезд на территорию России.

Шлыков написал запрос в СК и попросил возбудить в отношении Гудкова дело по статье 282 — «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

Если факт подтвердится, то комик может получить крупный штраф или реальный срок, отмечает Mash.