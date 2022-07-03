Комик Вадим Галыгин станет новым ведущим Первого канала

Известный комик Вадим Галыгин станет новым ведущим на Первом канале. Об этом сообщает FBM.

На данный момент неизвестно, какое именно шоу Галыгин будет вести, но отмечается, что это точно не будет шоу «Голос».

«Дело в том, что Константин Львович обещал мне шоу на Первом канале на юбилейной игре КВН в прошлом году. И сдержал свое обещание», — сказал Галыгин.

Портал отмечает, что за последнее время на Первом канале освободилось сразу несколько позиций, поскольку ряд шоу остались без ведущих.