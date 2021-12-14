Комитет Госдумы по охране здоровья поддержал проект о QR-кодах в общественных местах

Комитет Госдумы по охране здоровья поддержал проект закона об использовании QR-кодов в общественных местах. Об этом сообщает ТАСС.

Представители комитета отметили, что в условиях сложившейся эпидситуации все меры, предложенные в проекте, будут поддержаны. Принять закон посоветовали и другим депутатам.

"Комитет также отмечает, что введение сертификатов о вакцинации – это временный инструмент для предотвращения распространения COVID-19 в стране, который направлен на снижение риска заражения граждан новой коронавирусной инфекцией, на охрану жизни и здоровья человека, а также на безопасность всех процессов жизнедеятельности страны", – указано в документе.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что законопроект об использовании QR-кодов в общественном транспорте снимут с рассмотрения.