Коммунальщики перекроют несколько участков одной улицы в Барнауле

В Барнауле коммунальщики несколько раз перекроют улицу 42-й Краснознаменной Бригады. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Коммунальщики будут проводить работы по строительству системы водоотведения. Из-за этого перекроют следующие участки:

· в районе пересечения с проездом 4-м Кооперативным с 18.04.2022 до 30.04.2022;

· в районе пересечения с проездом 3-м Кооперативным с 01.07.2022 до 30.07.2022;

· в районе пересечения с проездом 1-м Кооперативным с 01.08.2022 до 30.08.2022;

· в районе пересечения с проездом 2-м Кооперативным с 01.09.2022 до 30.09.2022.

Водителей просят с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и по возможности заранее выбирать пути объезда.

Ранее сообщалось, что жители села под Бийском вынуждены увольняться с работы из-за проблем с транспортом. Автобус ходит по неудобному расписанию, а переплачивать за такси приходится очень много.