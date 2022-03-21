Компания Meta просит прекратить производство по делу о признании организации экстремистской

Представители компании Meta требуют прекратить рассмотрение дела по иску Генпрокуратуры о признании её экстремистской организацией. Об этом сообщает РИА Новости.

«Просим прекратить производства по делу: у суда нет полномочий для его рассмотрения, Meta — иностранная компания, и иск должен рассматриваться по месту её регистрации», — заявила адвокат.

Она также добавила, что представители компании поздно узнали о 300-страничном иске в отношении Meta, а теперь компании необходимо с ним ознакомиться.

Напомним, дело началось после того как компания временно сняла в Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных, «но не против гражданского населения РФ».