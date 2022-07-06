Компания Nordwind запустит субсидированные рейсы из Перми в Барнаул

Новый субсидированный рейс начнёт летать в Барнаул с 31 июля. Об этом сообщает Buisness Class.

«С 31 июля по средам и воскресеньям начнётся полётная программа из Перми в Барнаул. Стоимость билетов на человека в одну сторону — 2843 рубля», — сказано в сообщении.

Отмечается, что это новое направление.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Даниил Бессарабов направил письмо на имя руководителя Росавиации Александра Нерадько, в котором просит рассмотреть вопрос о субсидировании перелётов на Алтай в приоритетном порядке.

Бессарабов подчеркнул, что развитие туристической индустрии и доступность перелётов для жителей края являются одними из приоритетных направлений развития региона. При этом стоимость авиаперелётов в Алтайском крае зачастую слишком высока.