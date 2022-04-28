Компания Владимира Потанина выкупила долю Тинькова в «Тинькофф банке»

Компания Владимира Потанина «Интеррос» выкупает 35% акций TCS Group Holding — головной структуры российской Группы Тинькофф. Таким образом, Олег Тиньков, давший свое имя известному в России банку, больше не является его владельцем.

Как сообщает РИА Новости, Центробанк уже согласовал сделку.

«Я горд, что вместе со своей командой построил с нуля лучший банк в стране. Консенсус в нашей индустрии — это лучший цифровой банк в мире и основанный в России», — заявил Тиньков в беседе с РБК.

Он добавил, что для него пришло время уйти на пенсию и заняться здоровьем и семьёй.

Холдингом «Интеррос» владеет российский олигарх Владимир Потанин, который подчеркнул, что компания заинтересована в лидирующей позиции группы «Тинькофф» на банковском рынке. А также отметил, что сделка должна стать импульсом для дальнейшего развития бизнеса и обеспечения современного сервиса для клиентов.