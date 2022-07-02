Компания Universal Pictures закроет свой российский офис. Как сообщает «Бюллетень Кинопрокатчика» со ссылкой на источник в компании, операции организации будут свёрнуты в течение нескольких месяцев.

Ранее Universal отправила ряду кинотеатров сообщение.

«Материнская компания решила прекратить деятельность в РФ, так как вести бизнес стало невозможным из-за многочисленных сложностей, с которыми сталкиваются иностранные компании», — указано в письме.

Напомним, что в марте 2022 года голливудские мейджоры, вроде Universal, Warner Bros., Disney, Sony и Paramount, заявили о временной остановке проката своих фильмов в России.

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Общество Алтайская сеть «Киномир» не исключила возможности закрытия кинозалов

Ранее стало известно, что часть кинозалов алтайской сети «Киномир» могут закрыться в ближайшее время. Такого развития событий в сети «не исключают».