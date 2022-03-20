Компания «Уральские авиалинии» отправит на простой часть персонала

Компания «Уральские авиалинии» отправит часть сотрудников на простой. Об этом сообщает «Коммерсант».

«Планом предусмотрена отправка в простой по причинам, не зависящим от работников и работодателя, части сотрудников, включая пилотов и бортпроводников. Сейчас авиакомпания готовит списки работников», — сказано в сообщении.

Отмечается, что главной целью руководство авиаперевозчика поставило сохранение работоспособности компании в кризисное время. Проблемы возникли из-за санкций в авиационной сфере, а также закрытия неба для российских самолётов в ряде стран.

Сотрудники продолжат получать оплату в размере 2/3 от заработной платы.