«Кому бы их продать». Минприроды и краевые депутаты подискутировали о льготной древесине

В Алтайском крае по-прежнему остро стоит проблема с получением льготной древесины населением для собственных нужд. По действующему в регионе закону ее можно использовать на ремонт, строительство, а также отопление. В некоторых муниципалитетах очередь на деловую древесину составляет от 3 до 5 лет, в других, напротив, нет желающих получить ее бесплатно из-за высоких транспортных расходов, удаленности делянок и т. д. В таком случае люди предпочитают покупать древесину у предпринимателей. Ситуацию с предоставлением льготной древесины населению обсудили 28 июня на заседании Совета по взаимодействию АКЗС с представительными органами муниципалитетов.

«Расценивают льготный лес как бесплатный»

Информация о том, что жители края испытывают проблемы с получением льготной древесины, далеко не новость, отметил в своем выступлении министр природных ресурсов Алтайского края Андрей Стрелковский. По его оценке, муниципалитетам стоит усилить работу по информированию людей (многие даже не знают, что есть такой закон — прим. ред.) и более активно участвовать в формировании участков, которые отводятся под льготную древесину.

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По действующему закону жители края раз в год могут получать 8 куб. м для растопки печи, раз в 15 лет — материалы для ремонта дома или хозпостроек, а раз в 25 лет — на строительство жилья. В этом случае можно подать заявку максимально до 100 куб. м. Древесину разрешено заготовить самостоятельно на неарендованном участке (предварительно получив на это разрешение) или же закупить у арендатора лесного участка. Однако далеко не во всех муниципалитетах можно получить древесину рядом с местом проживания.

При этом как по мнению Минприроды, так и по оценке краевых парламентариев все упирается в неготовность местных властей работать с населением. Зачастую главы поселений плохо представляют нужды жителей, не собирают заявки от людей и не понимают реальной потребности в древесине. В свою очередь арендаторы арендаторы также не всегда заинтересованы в том, чтобы предоставлять древесину.

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«Люди расценивают льготный лес, как будто он бесплатный, и он еще должен „образоваться“ у него на участке. Но надо учитывать те вопросы, которые человеку приходится решать с этим лесом. То есть вывозку ему не обеспечивает ни государство, ни арендатор, распиловку не обеспечивают. Я бы всем гражданам советовал проконсультироваться с нами, в органе местного самоуправления, какие его впереди ждут проблемы, которые придется решать. Я вам для примера скажу: 100 куб. м леса, грубо говоря, без прицепа, это шесть лесовозов. Шесть лесовозов вывезти — это не дешево», — рассказывал замначальника управления лесами Алтайского края Александр Хомутов.

Чтобы претендовать на древесину по льготной цене, необходимо подать заявление в органы местного самоуправления. После этого сельсовет устанавливает, нуждается ли гражданин в древесине. В том числе, например, для строительства дома. Если жилье пострадало в результате пожара или стихийного бедствия человек имеет право на получение 100 «кубов» вне очереди.

Излишки уходят коммерсантам

Министр природных ресурсов и экологии Алтайского края Андрей Стрелковский посетовал на низкое информирование населения в муниципалитетах о возможностях получения льготной древесины. «Приехали в Волчихинский район жители Романовского. Получили материалы и тут же спрашивают: «Кому бы их продать?» Вот показатель нашей с вами работы по закону «О регулировании отдельных лесных отношений на территории Алтайского края», — критично высказался министр.

При этом в ряде муниципалитетов очередь на деловую древесину составляет от 3 до 5 лет, причем в основном она наблюдается в районах с высоким уровнем социально-экономического развития.

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Председатель комитета АКЗС по аграрной политике, природопользованию и экологии Сергей Серов отметил, что невостребованные объемы льготной древесины достаются в конечном итоге предпринимателям, которые, как правило, взвинчивают цены на материалы в несколько раз.

«Глава поселения обязан оказать содействие в доставке древесины населению. При этом заявок от населения поступает намного больше, чем фактически забирают льготной древесины. В таком случае весь невыбранный лимит забирают себе предприниматели, которые и распродают затем эти остатки населению, причем по цене намного выше рыночной», — уточнил парламентарий.

«Кошмарить» или не «кошмарить»?

По мнению Серова, бизнес в этом вопросе уже начал переходить границы дозволенного. «Взметнулась цена на машину колотых дров — с 11 тысяч до 20 тысяч рублей. При этом себестоимость такой машины не превышает 8-9 тысяч рублей, остальное идет в карман предприимчивым коммерсантам. Так, чистая прибыль с одной машины при цене в 11 тысяч рублей может достигать 3,5 тысяч. При стоимости же в 20 тысяч „маржа“ увеличивается уже до 12,5 тысяч», — отметил депутат.

Прошлым летом 1 куб. м деловой древесины стоил 1300 рублей, а дровяной — 500 рублей. Это составляло примерно половину от рыночной стоимости.

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С такой «жадностью» должна работать прокуратура. Но ни жители, ни муниципалитеты пока не обращаются в надзорное ведомство. По общему мнению и министра, и депутатов лишь система краевых автономных учреждений может стать альтернативой ценовому произволу со стороны арендаторов лесных участков.

«Да, кошмарить бизнес нельзя! Но не до такой же степени (выходить за границы — прим. ред), — выразил возмущение Сергей Серов. — Когда такой предприниматель получает 10 тысяч рублей выгоды только с одной-единственной машины».

А вот представители Алтайского района призвали профильное министерство продлить сроки рассмотрения списков на получение льготной древесины. Сейчас дедлайн истекает 1 июля. Андрей Стрелковский пояснил, что этими документами в министерстве занимаются всего пять человек и они физически не в состоянии обработать списки льготников в другие сроки. Министр напомнил, что с 1990-х годов втрое снизилась численность кадров, занятых контролем лесов в регионе.