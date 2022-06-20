Кому мешал дождь? На Алтае пять дней будет держаться аномальная жара

Аномальная жара ожидается в Республике Алтай и Алтайском крае. Как сообщает региональное МЧС по республике со ссылкой на данные Горно-Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 21 по 25 июня на территории региона ожидается аномально жаркая погода с максимальными температурами воздуха +30 °С и выше. Аналогичное предупреждение передаёт и Гидрометцентр Алтайского края, но по 24 июня.

Так, по информации синоптиков из Алтайского края, в ближайшие дни температура местами достигнет +32...+34 градусов. При этом в отдельных районах пройдут кратковременные дожди, грозы, возможен град. В утренние часы местами туман. Возможны порывы ветра от 15 до 20 м/c.

По данным Горно-Алтайского ЦГМС, 21 июня в республике ожидается до +29 градусов. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер от 3 до 8 м/с.