«Кому не нравится, уезжайте в Америку!» Олег Газманов разорвал флаг США на своём концерте
Неизвестные во время выступления артиста заменили российский флаг, висящий в зале, на американский
27 июня 2022, 22:52, Илья Звягинцев
70-летний российский певец Олег Газманов разорвал флаг США во время своего концерта. Об этом сообщает «Культуромания».
Во время выступления Газманова в зале послышался хлопок. Российский флаг, который висел на площадке, упал, а на его место вывесили флаг США.
Газманов увидел произошедшее и остановил выступление. Он залез на 10-метровую высоту, снял флаг США, а затем разорвал его.
«На моих концертах только российские флаги! Кому не нравится, уезжайте в Америку!» — заявил певец.
Позднее стало известно, что в истории с флагом участвовал один из организаторов мероприятия.
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