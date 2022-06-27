«Кому не нравится, уезжайте в Америку!» Олег Газманов разорвал флаг США на своём концерте

70-летний российский певец Олег Газманов разорвал флаг США во время своего концерта. Об этом сообщает «Культуромания».

Во время выступления Газманова в зале послышался хлопок. Российский флаг, который висел на площадке, упал, а на его место вывесили флаг США.

Газманов увидел произошедшее и остановил выступление. Он залез на 10-метровую высоту, снял флаг США, а затем разорвал его.

«На моих концертах только российские флаги! Кому не нравится, уезжайте в Америку!» — заявил певец.

Позднее стало известно, что в истории с флагом участвовал один из организаторов мероприятия.