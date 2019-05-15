"Конца и края не видно": Бастрыкин рассказал о хищении миллиардов в "Роскосмосе"

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, выступая на Международном молодежном юридическом форуме, заявил, что следователи выявили миллиардные хищения в госкорпорации "Роскосмос", сообщает РИА "Новости".

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"По "Роскосмосу" мы работаем уже лет пять, и конца и края не видно, там миллиарды воруются, миллиарды. Причем технология очень простая – сначала деньги переправляются за границу, затем семья, а потом и сам фигурант", – отметил Бастрыкин.

В "Роскосмосе" на заявление Бастрыкина ответили тем, что оказывают поддержку СК РФ в расследовании хищений в ракетно-космической отрасли.

"Мы сами инициируем расследования и передаем материалы следственным органам", – заверили в пресс-службе госкорпорации.

В "Роскосмосе" также уточнили, что речь идет о материалах прошлых лет, по которым ведутся следственные действия.

Ранее генпрокурор РФ Юрий Чайка обнародовал данные, согласно которым более 1,6 млрд рублей, выделенных на модернизацию производственной базы и создание новейших перспективных разработок вооружения, были похищены на подведомственных предприятиях "Роскосмоса" и "Ростеха".