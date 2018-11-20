Концепт высокоскоростного поезда разработали в РЖД

Фото: ria.ru\предоставлено компанией "Скоростные магистрали"

В ОАО "Российские железные дороги" разработали концепт высокоскоростного поезда, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на АО "Скоростные магистрали", которое, являясь "дочкой" РЖД, курирует проект ВСМ (высокоскоростные магистрали).

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Согласно предоставленным изображениям, салоны для ВСМ будут выполнены в бежевом, зеленом и красном тонах. Кресла выдвигаются для повышения комфорта пассажиров.

Отмечается, что сейчас в России нет ВСМ. Первым проектом должна стать дорога Москва — Казань, стоимость которой составляет около 1,7 триллиона рублей. Ее пилотным участком станет Москва — Гороховец (Владимирская область), стоимость которого предварительно оценивается в 621,5 миллиарда рублей.

Как сообщает РБК, строительство ВСМ планируется начать в следующем году. В пути состав, согласно материалам пресс-службы, сможет развивать скорость до 360 км/ч. При этом его демонстрационная скорость — 400 км/ч. Для сравнения: "Сапсан" разгоняется максимум до 250 км/ч.

Время в пути от Москвы до Казани вместо нынешних 14 часов, как рассчитывают в РЖД, будет составлять 3,5 часа.

Для выбора производителя подвижного состава нового высокоскоростного поезда РЖД, как заметили в пресс-службе, объявят открытый конкурс. Поезда "Сапсан", которые курсируют между Москвой, Санкт-Петербургом и Нижним Новгородом, ОАО "Российские железные дороги" закупают у немецкой Siemens AG.