Концерт украинской певицы Ани Лорак отменили в Новосибирске

В Новосибирске отменили концерт украинской певицы Ани Лорак. Об этом сообщает «КП-Новосибирск».

Мероприятие должно было состояться 25 ноября в 19:00 во Дворце культуры железнодорожников.

Поклонники певицы, которые успели приобрести билеты, пытаются их сдать. Сделать это можно в фирменных кассах ООО «Городские Зрелищные Кассы Новосибирск» по адресу улица Октябрьская, 42, офис 111.

Отмечается, что возврат билетов производится ежедневно.