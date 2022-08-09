Концерт украинской певицы Ани Лорак отменили в Новосибирске
Мероприятие должно было состояться 25 ноября, но организаторы уведомили о том, что его не будет
9 августа 2022, 08:53, Илья Звягинцев
В Новосибирске отменили концерт украинской певицы Ани Лорак. Об этом сообщает «КП-Новосибирск».
Мероприятие должно было состояться 25 ноября в 19:00 во Дворце культуры железнодорожников.
Поклонники певицы, которые успели приобрести билеты, пытаются их сдать. Сделать это можно в фирменных кассах ООО «Городские Зрелищные Кассы Новосибирск» по адресу улица Октябрьская, 42, офис 111.
Отмечается, что возврат билетов производится ежедневно.
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