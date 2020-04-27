Концерты ко Дню Победы пройдут во дворах многоэтажек Барнаула

В Барнауле 9 мая во дворах многоэтажек проведут праздничные мини-концерты. Об этом сообщает пресс-центр мэрии Барнаула.

Акцию "Победа в каждом из нас. Поем у дома" проведет региональное отделение "Волонтеров Победы". Несколько команд, состоящих из певца и звукорежиссера, 9 мая с 11 до 13 часов будут ездить по барнаульским дворам и исполнять песни, которые жильцы смогут послушать, находясь на балконе и не нарушая режим самоизоляции.

По словам координатора проекта "Победа в каждом из нас", в юбилейный День Победы оставлять барнаульцев полностью без праздника нельзя. По этой причине активисты придумали подобную песенную форму поздравления.

В акции примут участие музыканты из Барнаула: Ольга Суховеева, Дмитрий Добромиров, Александр Рухадзе и другие. Организаторы акции призывают всех желающих вокалистов присоединиться к мероприятию. Для этого нужно позвонить до 1 мая по телефону +7 (903) 948-85-48. Список дворов будет опубликован на сайте "Победа в каждом из нас" ближе к 9 мая.

Как ранее сообщил amic.ru, празднование Дня Победы в этом году было перенесено Владимиром Путиным из-за пандемии COVID-19. Новые даты пока не уточняются.