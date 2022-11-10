Конец коридора затмений. Эксперты выяснили, как общаются между собой разные знаки зодиака

В день завершения коридора затмений, 8 ноября, Tele2 проанализировала, с кем и насколько активно общаются разные знаки зодиака. Аналитики оператора исследовали интернет, голосовую и SMS-активность клиентов, а также общение разных знаков между собой.

Вопреки стереотипам о неразговорчивости, мужчины пользуются голосовой связью больше, чем женщины. Суммарное количество исходящих минут у мужской половины всех знаков на 15% выше показателей противоположного пола. Также женщины менее охотно отвечают на входящие вызовы и стремятся быстрее закончить разговор: суммарная продолжительность принятых звонков на 29% ниже, чем у мужчин. Наибольшей популярностью, если опираться на количество входящих звонков, пользуются мужчины Девы, Тельцы и Овны и представительницы Дев, Близнецов и Тельцов.

Топ-5 наиболее активно общающихся пар выглядит следующим образом:

1. Овен — Телец.

2. Овен — Дева.

3. Телец — Дева.

4. Близнецы — Телец.

5. Овен — Рак.

Больше остальных пользуются голосовой связью мужчины в возрасте от 31 до 45 лет. При этом 66% от общего количества минут разговоров в месяц они расходуют на общение с ровесницами. Следом идут представители возрастной группы от 46 до 56 лет. Наиболее активно они общаются с женщинами в возрасте от 31 до 45 лет — 35% от суммарного объёма минут. И с представительницами своей возрастной группы (от 46 до 56 лет) — 34%.

Среди женщин наиболее активно голосовой связью пользуются также в возрасте 31-45 лет. Чаще всего звонят ровесникам. Активность дам в возрасте от 46 до 56 лет также почти поровну распределена между мужчинами из групп 31-45 лет и 46-56 лет.

Меньшую тягу к голосовой связи женщины компенсируют общением в интернете. Вне зависимости от знака зодиака, они суммарно используют на 31% больше интернет-трафика, чем абоненты мужского пола. При этом наиболее активными в Сети стали дамы, родившиеся под знаком Близнецов, Тельцов, Раков. Среди мужчин в Сети наиболее активны Близнецы, Раки и Овны.

Меньше остальных представителей знаков с помощью мобильной связи общаются Скорпионы, Стрельцы и Козероги среди мужчин и Скорпионы, Стрельцы и Весы — среди женщин.

В Сибири самые общительные клиенты среди мужчин родились под знаком Овна, а самые разговорчивые девушки — Раки. При этом мужчины в целом разговаривают на 27% больше женщин: в основном за счёт большей продолжительности входящих звонков. И если средняя продолжительность исходящих звонков у сибиряков всего на 10% больше, чем у сибирячек, то средняя продолжительность входящих выше на 38%. Мужчины чаще отправляют SMS — почти в полтора раза, а девушки больше сидят в интернете — их трафик выше, хотя и всего на 6%.

Среди мужчин в Сибири больше всего пользуются мобильным интернетом Близнецы, Раки и Овны (как и в целом по стране). А вот среди женщин в Сети наиболее активны сибирячки, родившиеся под знаком Стрельца и Рака. Больше всего SMS отправляют Тельцы обоих полов. «Самые разговорчивые» знаки зодиака — Овны и Раки. Последние также используют больше всего мобильного интернета — независимо от пола. А вот сибирские Козероги обоих полов, видимо, предпочитают живое общение — они разговаривают меньше представителей других знаков, используют меньше мобильного интернета и почти не отправляют SMS.