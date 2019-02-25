Консультант "М.Видео" сломал челюсть покупателю из-за вопроса про мышь

В Набережных Челнах консультант "М.Видео" сломал челюсть покупателю после того, как тот обратился к нему с вопросом, сообщает телеканал "360".

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"Идет разбирательство, по его итогам будем принимать какие-то меры", – сказал представитель "М.Видео", добавив, что "ситуация не такая прозрачная".

Ранее портал Chelny-biz.ru сообщил, что драка произошла в "М.Видео", расположенном в торговом центре Sunrise City. Покупатель пришел в магазин за компьютерной мышью и обратился за помощью к консультанту. Он спросил, зачем на одном из устройств размещена дополнительная кнопка. Консультант ответа не знал и высказал предположение, что не устроило покупателя.

Отмечается, что произошла словесная перепалка, потом консультант предложил клиенту выйти из магазина и поговорить на улице. Драка произошла прямо перед входом в торговый центр. Со слов потерпевшего, в какой-то момент его противник достал нож, после этого пришлось бежать к машине.

Как рассказал телеканалу адвокат пострадавшего, сейчас его клиент находится в больнице: "Лежит в больнице: у него сломана челюсть в двух местах".

По словам адвоката, дело еще не возбуждено: "Конфликт произошел на ровном месте. На уточняющий вопрос по поводу продукта магазина сотрудник сначала невнятно ответил, потом вообще послал подальше. В конечном итоге предложил выйти".

По информации правозащитника, после драки консультанта уволили.