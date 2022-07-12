Копите деньги, мама. Сколько стоит обучение в алтайских вузах и через сколько лет получится «отбить» вложения

В 2022 году получить образование бесплатно в алтайских вузах по программам бакалавриата и специалитета смогут почти семь тысяч человек. По сравнению с прошлым годом количество бюджетных мест увеличилось на 2,9%. Но даже несмотря на такую «прибавку», попасть на бюджет все желающие не смогут и им придется учиться платно.

Amic.ru. решил сделать срез самых дорогих специальностей, выяснить, какие направления подготовки пользуются наибольшим спросом, а также узнать, сколько зарабатывают такие специалисты.

Два миллиона за обучение на стоматолога

Тяжелее всего в финансовом плане придется родителям будущих стоматологов. Стоимость обучения по этой специальности в АГМУ составляет более 257 тыс. руб. в год. Цена, по сравнению с прошлым учебным годом, выросла сразу на 60 тысяч. Сейчас среди алтайских вузов это направление подготовки самое дорогое. Но многие абитуриенты выбирают именно профессию стоматолога, потому что она считается одной из самых престижных и высокооплачиваемых медицинских специальностей.

«Средние зарплаты стоматологов в Алтайском крае могут достигать 100 тыс. руб. и даже выше. По итогам первого полугодия 2022 года больше всего за работу предлагают стоматологу-ортопеду: на руки от 150 тыс. руб. Детский стоматолог и ортодонт имеют все шансы с учетом налогового вычета заработать в месяц от 100 тыс. руб. При этом средние заработные платы в сфере медицины и фармацевтики составляют чуть больше 41 тысячи», — сообщила данные по итогам первого полугодия 2022 года amic.ru руководитель пресс-службы hh.ru Сибирь Лилия Эсауленко.

Но чтобы начать зарабатывать так много, студентам нужно пройти довольно долгий путь. Сначала необходимо отучиться в вузе пять лет. За это время с учетом ежегодных повышений по итогу придется заплатить около 1,3 млн руб. Как уточнили amic.ru в пресс-службе медуниверситета, после пятого курса выпускник получит диплом врача-стоматолога общей практики и сможет работать в государственных и частных лечебных учреждениях в должности врача-стоматолога. Чтобы стать специалистом более узкого профиля, нужно продолжить обучение в ординатуре, которое длится еще два года. А за это еще придется заплатить от 400 до 540 тысяч. В итоге образование обойдется почти в два миллиона, а то и больше (с учетом ежегодного увеличения стоимости).

Чтобы «отбить» эти два миллиона, специалисту с зарплатой в 100 тысяч надо работать 20 месяцев и ни на что не тратить.

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Люди культуры и искусства

В институте культуры самыми дорогими направлениями подготовки являются искусство народного пения, дирижирование и хореография. Один год обучения по этим специальностям стоит 193 тыс. руб. По сравнению с прошлым учебным годом эти направления подорожали в среднем на шесть-восемь тысяч. Однако самыми востребованными в этом вузе у выпускников школ остаются дизайн, актерское искусство, графика и звукорежиссура. По словам проректора по учебной работе Олеси Кутькиной, спрос работодателей на выпускников вуза значительно превышает предложение.

«Очень много требуется хореографов, музыкальных работников, инструменталистов, звукорежиссеров, актеров-преподавателей театральных дисциплин. Но мы не способны удовлетворить все заявки, потому что выпускаем меньше, чем запрашивают. Заявки поступают не только из разных уголков Сибири — наших специалистов ждут и на Дальнем Востоке, и в европейской части России. Как правило, 95% ребят с творческих направлений подготовки после прохождения практик трудоустраиваются в музыкальные школы, творческие коллективы. Они уже на третьем-четвертом курсах ведут трудовую деятельность и к окончанию вуза имеют стаж работы», — рассказала проректор.

При этом заработные платы работников культуры в Алтайском крае, по данным hh.ru Сибирь, достаточно скромные. Например, работая педагогом-хореографом в сфере дополнительного образования, можно заработать только 14-20 тыс. руб. И кстати, таких вакансий очень мало. Чуть чаще требуются артисты оркестра, но их потенциальные зарплаты работодатели предпочитают не указывать. В целом в профсфере искусства, развлечения и масс-медиа максимальный доход составляет 38,5 тыс. руб., уточнила Лилия Эсауленко.

Если за четыре года обучения хореографа заплатят почти 800 тыс. рублей, то при зарплате в 20 тысяч он заработает эквивалент этой суммы за 40 месяцев.

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От желающих нет отбоя

В педуниверситете стабильно востребован среди абитуриентов институт физической культуры и спорта, сообщили amic.ru в пресс-службе высшего учебного заведения. Ближайшие вузы, где готовят тренеров, учителей физкультуры и ОБЖ, находятся только в Новосибирске и Омске. Поэтому от желающих со всех уголков Сибири в алтайском педе нет отбоя. Стоимость обучения в Барнауле для первокурсников по направлению «физкультурно-спортивное образование» третий год подряд составляет 143,2 тыс. руб. В алтайском вузе это максимальные расценки.

При этом заработные платы учителей физкультуры в Алтайском крае, по данным hh.ru Сибирь за первое полугодие, до вычета налогов составляют только 26 тыс. руб. В среднем в сфере образования доход не превышает 39,5 тыс. руб.

Если за будущего физрука родители выложат за обучение 572 тыс. рублей, то при зарплате в 26 тысяч он компенсирует вложения за 22 месяца работы.

«Мы изучаем конъюнктуру нашего рынка и запросы Министерства образования. Так, в этом году у нас открывается новое востребованное направление „Технология и ИЗО“. Это двойной бакалавриат. То есть специалист сможет преподавать одновременно два предмета. С учетом нехватки учителей в сельских школах это очень хороший вариант. Стоимость обучения составит 97,6 тыс. руб.», — рассказала amic.ru начальник отдела по связям с общественностью АлтГПУ Татьяна Кабакова.

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Без конкуренции в аграрном

Специалисты в сфере землеустройства и кадастра в Алтайском крае, по данным сервиса по подбору работы, сейчас не требуются вообще. Но в аграрном вузе это направление сейчас является самым дорогим. В этом году стоимость обучения, впрочем, как и в прошлом, для поступающих составляет 150 тыс. руб. А наибольшим спросом у абитуриентов пользуются специальности инженерного факультета. Здесь стоимость обучения составляет чуть меньше 120 тысяч, и цена в этом году на них тоже не менялась.

«Ветеринария и агроинженерия пользуются популярностью из года в год. Здесь у нас конкуренции с другими вузами практически нет, а эти специалисты очень востребованы на рынке труда. Кстати, в этом году впервые у нас открыт набор абитуриентов на базе девяти классов. У нас они смогут получить среднее профессиональное образование по специальностям „ветеринария“, „агрономия“, „эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования“», — сообщил amic.ru ответственный секретарь приемной комиссии АГАУ Евгений Чугузов.

А что в других университетах?

В алтайском политехе самыми дорогими направлениями являются техническая физика и дизайн. Чтобы поступить на внебюджет, первокурсникам придется выложить за них в год 208,5 тыс. руб. В классическом университете максимальные расценки установлены для желающих освоить искусство костюма и текстиля, музыкально-инструментальное, декоративно-прикладное искусство и народные промыслы. Хотите здесь учиться — готовьте 190 тысяч за первый год обучения.

Первый курс на специалитете по направлению «судебная и прокурорская деятельность» в алтайском филиале РАНХиГС обойдется в 150 тыс. руб. (просто юриспруденция — 148 тысяч). Это максимальные расценки в вузе для тех, кто по сумме баллов ЕГЭ или вступительных испытаний, проводимых академией, набрал менее 170 баллов. Чем выше будут эти показатели, тем меньше составит стоимость обучения.

Как уточнила Лилия Эсауленко, если говорить о доходе, то в среднем юристы в Алтайском крае зарабатывают 36,7 тыс. руб. Максимальные зарплатные предложения для таких специалистов в регионе доходят до 70 тысяч рублей. Среди дизайнеров предложения начинаются от 40 тысяч. Максимально на руки такие специалисты могут получать до 60-70 тысяч. Например, ведущий дизайнер мебели или интерьеров. Работая стилистом-консультантом, можно заработать от 36 до 60 тыс. руб.

То есть юристы в РАНХиГС за пять лет обучения на специалитете должны потратить до 750 тысяч, а вернут при средней зарплате в 36,7 тысячи эту сумму за 20,5 месяцев. А дизайнеры из политеха потратят на всю учебу 834 тысячи, которые при зарплате для начинающего специалиста в 40 тыс. руб. «отобьют» через 21 месяц.

«Сейчас мы видим, что на рынке предложений требуются специалисты в очень дефицитные профсферы. В первую очередь это рабочие специальности, а также сфера строительства. Зарплаты там очень высокие, но людей не хватает, при этом учиться таким специальностям молодые люди не хотят. Часто на вакансию приходится меньше одного кандидата. А вот по юристам сейчас обратная ситуация — по ним профицит и высокая конкуренция за работу», — подчеркивает Лилия Эсауленко.