Кордоны Алтайского заповедника закрыли для туристов из-за риска пожаров

Администрация Алтайского биосферного заповедника объявила о закрытии кордонов. Информация об этом появилась в социальных сетях.

«В связи с высокой пожароопасной обстановкой в Республике Алтай (в т.ч. на территории Алтайского заповедника) приказом по заповеднику заповедные кордоны полностью закрыты для посещения на сезон 2022 года», — сказано в сообщении.

Полностью запретят посещать кордоны Караташ, Байгазан, Камга, Кокши, Челюш, Беле, Чири, Язула, Чодро.

Посещение заповедника разрешено только на следующих территориях: центральная усадьба заповедника с. Яйлю; смотровая площадка «Водопад «Корбу»; экологический маршрут «Водоскат Учар».

На жителей села Яйлю возложили ответственность за выход туристов в пределы хозяйственной зоны и соблюдение пожарной безопасности.