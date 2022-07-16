Коронавирусные выплаты для врачей в России отменили

Правительство России изменило порядок выплат для врачей, которые работают с коронавирусными пациентами. Об этом сообщает РИА Новости.

«Снижение влияния новой коронавирусной инфекции и нагрузки на систему здравоохранения, а также абсолютная доступность вакцинации, доказавшей свою эффективность в защите от тяжелого течения болезни, и современных эффективных схем лечения, включая новейшие иммунобиологические препараты, во всех регионах страны позволили принять решение о переформатировании выплат медикам, оказывающим помощь пациентам с COVID-19 и переходе на уже существующий формат выплат за работу с пациентами с инфекционными заболеваниями», — пояснили в Минздраве.

Теперь медицинский персонал, который участвует в оказании помощи зараженным коронавирусом, будет получать надбавку к зарплате в размере 25% от оклада.

Дополнительные выплаты для медиков, которые работают с COVID приостанавливаются.

Также «в связи со стабилизацией эпидемической ситуации» приостановили предоставление медикам дополнительных социальных гарантий.