Почему барнаульское мероприятие попало в Книгу рекордов России

Корпорация творчества EventCorpLife уже не раз доказала, что они умеют проводить в Барнауле спортивные мероприятия различного масштаба. Среди успешных кейсов — Кубок мира по гребле на байдарках и каноэ, чемпионат России по кикбоксингу, а теперь и фестиваль по гребле, прошедший 10 июня на гребном канале краевой столицы.

В короткие сроки команда event-агентства совместно с Федерацией гребли Алтайского края разработали концепцию и сценарий проведения первых соревнований среди студентов на лодках «Дракон». Азарт, восторг, удивление — лишь малая часть эмоций, которые удалось испытать гостям и участникам мероприятия.

Гостей ждала насыщенная культурно-развлекательная программа. В течения дня каждый желающий мог не только поболеть за команды и насладиться выступлениями коллективов, но и поучаствовать в розыгрышах. Четыре велосипеда, два электросамоката, два сапборда, ноутбук и ещё более 20 призов были вручены самым активным и вовлечённым.

Отдельного восторга заслужил парад на суднах: 56 сапах, 8 драконах, 130 байдарках и каноэ. Именно он и был зафиксирован экспертом Книги рекордов России Прониной Юлией как «Самый массовый парад на спортивных лодках в России».

Поддержать молодых спортсменов пришли и почётные гости:

— Сергей Каменский, серебряный и бронзовый призёр Олимпийских игр по пулевой стрельбе;

— Сергей Медведев, мастер спорта России, вице-президент Федерации гребли на байдарках и каноэ Санкт-Петербурга;

— Евгений Малахов, предприниматель, основатель клуба активного отдыха и сообщества любителей сап гребли GOSUР.

Они обращались к командам с напутствиями и желали каждому победы.

А с заключительной речью выступили председатель Федерации гребли на байдарках и каноэ Алтайского края Юрий Шамков и председатель ассоциации «Студенческая лига по гребле на лодках „Дракон“ и сапбордах Алтайского края» Юрий Самсоненко. Именно благодаря их инициативе и было принято решение о проведении масштабного фестиваля по гребле в Барнауле.

Призёрам соревнований на лодках «Дракон» были вручены памятные значки и наградные тарелки с эмблемой фестиваля, особый дизайн которых был разработан специально для мероприятия, а также подарки от партнёров.

Добавим, что 10-11 сентября на гребном канале пройдут Всероссийские соревнования по гребле на байдарках и каноэ памяти заслуженного мастера спорта Константина Костенко.