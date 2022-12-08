Коррупционный скандал разворачивается вокруг туринского «Ювентуса»

Коррупционный скандал разгорается в итальянском футболе. Из-за этого один из грандов серии «А» — туринский «Ювентус» — может быть понижен в классе и переведён в серию «В».

Сенсационная новость появилась 28 ноября в разгар группового этапа чемпионата мира в Катаре. В этот день весь совет директоров «Старой синьоры», включая президента Андреа Аньелли, вице-президента Павела Недведа и генерального директора Маурицио Арривабене, подал в отставку.

Поводом стала история годичной давности. Тогда «Ювентус» заподозрили в наращивании капитала на 282 миллиона евро за счёт завышенных цен на футболистов. А руководство клуба попало под подозрение в отмывании денег. По версии следствия, в Юве искусственно завышали цены на игроков.

К примеру, в 2019 году вратарь Эмиль Аудеро, сыгравший лишь один матч за основной состав туринцев, перешёл в «Сампдорию» за 20 миллионов евро.

Всего же под подозрение попали 42 трансфера туринцев в период с 2018 по 2021 год. Пока нынешнее руководство «Ювентуса» доработает до 18 января 2023 года — в этот день состоится собрание акционеров клуба, на котором изберут новое правление.

Стоит отметить, что Андреа Аньелли руководил туринцами почти 12 лет. При нём «Старая синьора» выиграла девять скудетто подряд и дважды доходила до финала Лиги чемпионов.

Также «Ювентус» построил в Турине собственный стадион и провёл большую работу в плане ребрендинга и маркетинга.

По материалам портала «Спорт-Экспресс»