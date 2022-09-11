Космонавт показал, как выглядят солёные алтайские озера из космоса

Российский космонавт Сергей Корсаков в своём телеграм-канале опубликовал фотографию Кулундинского и Кучукского озёр Алтайском крае.

Он отметил, что озеро Кучукское отличается богатыми запасами сульфата и обширным минеральным составом.

Водоём богат хлористым натрием, хлористым магнием, бромом, но главное — имеется мощный пласт мирабилита.