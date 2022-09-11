Космонавт показал, как выглядят солёные алтайские озера из космоса

В социальных сетях он опубликовал снимок Кулундинского и Кучукского озёр

11 сентября 2022, 10:15, Илья Звягинцев

Российский космонавт Сергей Корсаков в своём телеграм-канале опубликовал фотографию Кулундинского и Кучукского озёр Алтайском крае.

Он отметил, что озеро Кучукское отличается богатыми запасами сульфата и обширным минеральным составом.

Водоём богат хлористым натрием, хлористым магнием, бромом, но главное — имеется мощный пласт мирабилита.

«В доисторические времена, кстати, Кучукское озеро было заливом Кулундинского озера, и сейчас они соединены протокой. На протоке поставлена плотина, регулирующая сток воды», — добавил космонавт.

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