Космонавты с МКС поздравили россиян с Днём Победы

Космонавты Роскосмоса Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков с борта МКС поздравили россиян с Днём Победы, сообщает RT.

«Наша страна заплатила за Победу самую высокую цену за всю историю человечества. Пока мы помним тех, чьи жизни унесла война, кто остался на полях сражений, отмечаем и чтим этот день, мы непобедимы», — заявили космонавты, держа в руках копию Знамени Победы.

Ранее с Днём Победы жителей Алтайского края поздравили губернатор Виктор Томенко и спикер АКЗС Александр Романенко. Кроме того, жителей Барнаула поздравил с праздником и мэр Вячеслав Франк.