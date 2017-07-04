Кот и спиннер, штормпрогноз и поздравления родителей: обзор соцсетей

Кот и спиннер

Кажется, спиннеры захватили мир. Игрушку даже освоил кот. Видео, где пушистый питомец не глядя, хвостом, крутит спиннер, выложенное в Twitter уже набрало около 54 000 отметок "нравится".

А в комментариях к видео пользователи шутят: "если б за это ещё платили", и отмечают, что "ни один человек не сможет крутить спиннер хвостом!"

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Видеоподарки родителей на выпускной детям

В барнаульских школах прошли выпускные балы, однако в сети набирают популярность видеоролики, снятые родителями Барнаула для своих детей-одиннадцатиклассников.

В трех школах родители таким образом поздравляли своих выпускников: в гимназии №22, школе № 118 и школе № 132.

"Дети были в восторге! А нам останется на память этот чудоклип!" - пишет Оксана Селютина, мама выпускника гимназии № 22.

"Молодцы! Круто!", "отличный креатив", "что не дурно, то потешно" - реагируют на видео пользователи соцсетей, одобряя такой родительский подарок.

Дорожный вопрос

Барнаульцы сегодня активно обсуждали состояние дороги между селами Островное и Мамонтово: "мде..", "ничто не вечно", "да весь Мамонтовский район такой", попутно вспоминая барнаульские дороги.

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Штормпрогноз

Две недели в Алтайском крае господствует непогода. 3 июля природа порадовала горожан радугой, а с 4 по 6 июля вновь ждем штормпрогноз.

"Каждый день непогода ожидается", "надоел дождь ", "только воду и свет не отключайте ", - переживают барнаульцы по поводу такой погоды и заостряют внимание на том, что такие прогнозы не всегда верны.