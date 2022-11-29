Котельные раздора. Как на Алтае ресурсовики «делят» крупный райцентр

В Майминском районе Республики Алтай продолжается конфликт между двумя ключевыми теплоснабжающими организациями в муниципалитете — компаниями «Энерго Алтай» и «Дабл Ю Кей Восток Энерго». Ресурсовики обвиняют друг друга в завышенных тарифах на тепло и неправомерном использовании теплосетей. Всё это происходит на фоне обращений в суд и правоохранительные органы. Конфликт тянется уже несколько лет, очередным поводом для него стали тарифы, которые установил региональный комитет с 1 декабря 2022 года. Подробности непростых взаимоотношений — в материале amic.ru.

Запутанная схема

Компания «Энерго Алтай» зашла в Майминский район в конце 2018 года. Она обслуживает две газовые котельные, которые арендует у новокузнецкого ООО «ПШК-НК». Суммарно на долю компании приходится около 40% всех абонентов в райцентре. Ещё одна газовая котельная «Энерго Алтай» расположена в Горно-Алтайске. Примерно 60% жителей обслуживает «Дабл Ю Кей», которая располагает 14 газовыми котельными.

При этом «ПШК-НК» и «Энерго Алтай» выступали в качестве аффилированных, связанных организаций, следует из открытых источников. Об этом, в частности, свидетельствуют данные портала checko.ru. Так, на момент создания «Энерго Алтай» «ПШК-НК» было его учредителем. Впоследствии, правда, вместо «ПШК-НК» были введены другие участники, физические лица, ранее не занимавшиеся аналогичным бизнесом. Вероятно, это сделали для того, чтобы скрыть фактическую подконтрольность «Энерго Алтай» кемеровчанам. При этом, в соответствии с информацией от жителей села Майма, «ПШК-НК» продолжает управлять ООО «Энерго Алтай». Например, принимает решения относительно определения вектора хозяйственной деятельности компании. Предположительно, конечными бенефициарами «ПШК-НК» выступают Андрей Казанцев и Виктор Барыльников, ранее являвшийся учредителем этой фирмы.

Сейчас единственным учредителем ООО «ПШК-НК» является Казанцев. До 9 ноября 2022 года в составе учредителей находилась и Евгения Рыженкова, которой принадлежало 10% уставного капитала. В настоящее время гендиректор «ПШК-НК» Олег Кондратьев.

Уставный капитал организации — 60 тысяч рублей. Обращают на себя внимание разнонаправленные результаты финансовой деятельности компании. Так, выручка «ПШК-НК» снизилась за 2021 год на 21%, до 20,6 млн рублей, а чистая прибыль, напротив, выросла сразу на 371% (!) — до 28,4 млн. Основной вид деятельности — оптовая торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями. К слову, по данным ФНС, основатель ООО включён в реестр физлиц, являющихся учредителями нескольких компаний. Это может быть одним из косвенных признаков фирмы-однодневки.

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Не менее любопытна структура управления майминского ООО «Энерго Алтай». Учредителями компании в настоящее время указаны Алексей Александров и Екатерина Курдгелашвили (Волгина). При этом вплоть до апреля 2020 года учредителем значилось «ПШК-НК», а до марта 2021 года — Виктор Барыльников. Гендиректором «Энерго Алтай» с 2018 года является Евгений Кузнецов.

Согласно данным портала checko.ru, в компании трудоустроен 21 человек. Уставный капитал организации равен 340 тысячам рублей. Судя по финансовой отчётности за 2021 год, выручка юрлица выросла до 77,7 млн рублей (+35%), а чистая прибыль снизилась до 132 тысяч рублей (-88%).

Амортизация есть, но её как бы нет

Часть жителей Маймы считает, что тарифы на тепло, которые установлены для «Энерго Алтай», являются завышенными и экономически необоснованными. Об этом они рассказали в обращении к редакции amic.ru. Сейчас население платит почти по 3700 рублей за 1 Гкал. Amic.ru изучил договоры аренды газовых котельных, а также решения комитета по тарифам. Именно данный орган контролирует деятельность всех ресурсовиков на территории Республики Алтай.

Как удалось выяснить, в тариф компании «Энерго Алтай» закладывается стоимость арендных платежей за котельные. При этом фактически арендодатель, новокузнецкий «ПШК-НК», выступал как учредитель майминской компании. Но это не единственное противоречие в данной ситуации.

Органы госвласти, рассчитывая конечный тариф на тепло для потребителей, исходят из принципа возмещения амортизации, налогов на имущество и землю. Здесь и начинается самое интересное. Важным обстоятельством при определении стоимости аренды котельных является их остаточная амортизационная стоимость. ООО «Энерго Алтай», обращаясь в комитет по тарифам РА для установления тарифа, каждый раз предоставляет договоры аренды с ООО «ПШК-НК».

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В соответствии с информацией жителей села Майма, две газовые котельные в муниципалитете были изначально выкуплены «ПШК-НК» ещё в 2018 году. В частности, первая из них обошлась в 19 млн рублей, её приобрели на торгах у «Росгазификации». Второй объект оказался дешевле: котельная ушла за 8,4 млн рублей. Ранее имущество принадлежало обанкротившемуся МУП «Водоканал» администрации Майминского района.

На момент покупки котельных у них был разный срок эксплуатации. Так, котельная, выкупленная у «Росгазификации», к настоящему времени эксплуатируется уже больше 14 лет, а объект, взятый у «Водоканала», — около девяти лет. Стандартный срок амортизации газовых модульных котельных составляет 10 лет, ввиду того, что указанные объекты относятся к пятой группе амортизации в соответствии с постановлением правительства РФ от 1 января 2002 года «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы». То есть на момент покупки «ПШК-НК» одной из майминских котельных она уже была полностью амортизирована. Следовательно, при последующей передаче её в аренду компании «Энерго Алтай» платёж должен был формироваться с учётом данного обстоятельства. Однако этого не произошло — «Энерго Алтай» и «ПШК-НК» заключили договор аренды, рассчитывая амортизацию от стоимости приобретения котельных, в последующем предъявляя его в комитет по тарифам РА с целью включения в тариф.

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Это является незаконным, поскольку в соответствии с постановлением правительства РФ от 22 октября 2012 года «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» арендная плата включается в прочие расходы в размере, не превышающем экономически обоснованный уровень. Где уровень арендной платы определяется органами регулирования исходя из принципа возмещения арендодателю или лизингодателю амортизации, налогов на имущество и землю и других установленных законодательством РФ обязательных платежей, связанных с владением имуществом. Вероятно, цель, которую преследовали юрлица, идя на явное нарушение, это увеличение тарифов для потребителей.

Более того, учитывая средний объём амортизации, включённый через аренду в тариф по двум котельным, можно предположить, что аффилированные между собой компании обогатились на сумму, превышающую 15 млн рублей за весь период владения. Средний размер амортизации каждой котельной в год составляет примерно 2,5 млн. При этом, согласно договорам аренды, «Энерго Алтай» платит «ПШК-НК» 277 тысяч рублей и 2,64 млн рублей в год за каждую из используемых котельных соответственно.

Но и это ещё не все. Возвращаясь к сделке с «Росгазификацией», фактически на тот момент времени «ПШК-НК» приобрело газовую модульную котельную как единый имущественный комплекс за 19 млн рублей. Стоимость непосредственно котельной и земельного участка под ней составляет 11,222 млн рублей, следует из договора (копия есть в распоряжении amic.ru). Впоследствии, заключая договор аренды с ООО «Энерго Алтай» в декабре 2018 года, «ПШК-НК» меняет в документе стоимость объектов. Разница между ценой приобретения котельных и балансовой стоимостью имущества, указанной в договоре аренды, превышает 5 млн рублей. Это ведёт к обогащению компаний. При этом стоит обратить внимание, что до 2022 года, согласно данным инсайдеров, фактически на котельных «ПШК-НК» не производились реконструкции и модернизации, не осуществлялся капитальный ремонт. Предположительно, отсутствуют законные основания для увеличения срока амортизации, а также балансовой стоимости котельных.

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Спустя почти год «ПШК-НК» и «Энерго Алтай» заключили дополнительное соглашение, изменив предмет договора аренды и включив в документ линейные объекты (теплосети, сети электропередачи и т. д.). При этом, видимо, никаких прав на данные объекты ни у одной из компаний не было. Именно «ПШК-НК» в конце 2021 года, действуя через представителя, являющегося также штатным работником «Энерго Алтай», обращалась в Арбитражный суд Республики Алтай с иском о признании права собственности на сети — иск был оставлен без рассмотрения.

В конце прошлого года речь шла о возможной продаже двух котельных, арендуемых «Энерго Алтай» в Майме. Как утверждают источники amic.ru, до реализации имущества дело так и не дошло, «скорее всего, это было прощупывание почвы». Указанное также подтверждается и представителями «Дабл Ю Кей Восток Энерго», которые пытались вступить в переговоры с собственником котельных, но не получили даже начальную продажную стоимость. Стоит обратить внимание, что перепродажа котельных могла привести к их последующей переоценке, а значит, и новой амортизации, что, так или иначе, сказалось бы на тарифе для жителей.

Инвестор возвращает свои вложения

По словам директора «Энерго Алтай» Евгения Кузнецова, тариф на тепло для населения у компании ниже, чем у основных конкурентов — компании «Дабл Ю Кей Восток Энерго»: «У нас ниже тариф, чем у конкурентов, и мы показываем, что работаем значительно эффективнее, чем «Дабл Ю кей». Руководитель компании утверждает, что стоимость 1 Гкал у «Энерго Алтай» составляет 4 тысячи рублей, а у конкурентов — свыше 5,5 тысячи рублей. «Да, можно сказать, что у нас сложилась здоровая конкуренция, но кто-то работает по правилам, а кто-то — по договорённостям», — отметил Кузнецов.

При этом собеседник высказал возмущение тем фактом, что комитет по тарифам утвердил рост для «Дабл Ю Кей» на 14% с 1 декабря, тогда как у «Энерго Алтай» отопление подорожает лишь на 9%. «Это просто фантастика какая-то, как можно было согласовать такие цифры. Все в шоке от того, что произошло», — эмоционально высказался Кузнецов.

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Спикер добавил, что общественники в Майминском районе на протяжении нескольких лет бьют тревогу из-за высоких тарифов со стороны «Дабл Ю кей», есть несколько судебных решений, обязывающих пересмотреть утверждённые ранее величины и сделать перерасчёт за прошлые годы, но ничего по факту не исполняется, посетовал Евгений Кузнецов.

Стоит обратить внимание, что решения судов всё-таки исполнялись комитетом по тарифам Республики Алтай, что учитывалось при утверждении тарифов на 2023 год. Это подтверждается публичными данными — опубликованным приказом комитета от 16 ноября. При этом, в соответствии с информацией, представленной от «Дабл Ю Кей Восток Энерго», а также по данным инсайдеров, работа профильного комитета проходила при непосредственном участии общественников, а также под надзором республиканской прокуратуры.

Стоит обратить внимание, что в Майме тариф на тепло сейчас даже выше, чем в республиканской столице — Горно-Алтайске. Здесь он составляет около 2,9 тысячи рублей за 1 Гкал, тогда как в райцентре в среднем 3,5 тысячи рублей для населения. Что же касается юрлиц, которые платят не по льготному тарифу, то потребители «Дабл Ю Кей» отдают по 5700 рублей, а «Энерго Алтай» — 4100. Разницу ресурсовикам компенсирует бюджет.

Гендиректор «Дабл Ю кей Восток Энерго» Максим Пичужкин объяснил amic.ru, почему тариф на тепло у компании должен быть объективно выше, чем у конкурентов. Сейчас компания владеет в Майминском районе 14 газовыми котельными.

«Мы крупные инвесторы, зашли на территорию муниципалитета ещё в 2016 году. По сути, семь газовых котельных вообще построили с нуля, все угольные перед этим снесли, так как они давно не отвечали экологическим нормам. Остальные котельные в районе модернизировали», — рассказал собеседник.

Концессионное соглашение было подписано с муниципалитетом сроком на 10 лет, вплоть до 2026 года. Поэтому инвестор на законных основаниях закладывает в тариф потраченные деньги. Сумму инвестиций в объекты теплоснабжение Пичужкин оценивает более чем в 150 млн рублей. При этом две котельные в Майме, отошедшие конкурентам из «Энерго Алтай», ранее находились в аренде как раз у «Дабл Ю Кей».

Показательный момент. Евгений Кузнецов, до того как возглавить «Энерго Алтай», меньше года руководил компанией-конкурентом, после чего договор был с ним расторгнут по соглашению сторон. В соответствии с информацией, поступившей от источников, предположительно, собственники «Дабл Ю Кей» были не удовлетворены результатами работы директора.

«Отдайте теплосети, тариф не поменяется!»

Представители компании «Энерго Алтай» считают, что их соперники прибегают в том числе к незаконным способам, а величина ранее установленных тарифов подлежит пересмотру. Так, замдиректора по экономике «Энерго Алтай» Марина Носова рассказала amic.ru, что, согласно решениям суда, у «Дабл Ю Кей» были пересмотрены тарифы на тепло за 2019 год и вся последующая индексация.

Также собеседник отметила, что до сих пор не закрыт спорный вопрос по теплосетям: «Нашим конкурентам передали их частично в концессию, хотя власти не имели права этого делать. Изначально концессионное соглашение, подписанное в 2016 году, касалось только газовых котельных, однако «Дабл Ю Кей» получило ещё и сети — якобы как единый объект теплоснабжения. Причём не только от своих котельных, но и от двух наших, которые эксплуатирует «Энерго Алтай».

По оценке Носовой, данные теплосети не участвуют ни в одной программе по модернизации, кроме того, было бы целесообразнее, чтобы все они находилось в одних руках. «Мы сами производим теплоэнергию и реализуем её для конечных потребителей, „Даб Ю Кей“ же здесь выступает только как посредник по доставке ресурса. Всё это не очень удобно, в том числе и для комитета по тарифному регулированию. Если сети перейдут к нам, то тариф для населения останется тот же самый, ничего фактически не изменится», — резюмировала замгендиректора по экономике «Энерго Алтай».

Собеседница утверждает, что компания неоднократно обращалась в прокуратуру с жалобой, более того — остальные теплосети в муниципалитете находятся в подвешенном состоянии, их собственник зачастую неизвестен. «Мы много раз предлагали передать их законным путём. Но результата пока нет. Между тем представители надзорного ведомства говорят, что иск у них готов и они пойдут в суд подавать на пересмотр тарифов за период с 2020 по 2022 год, но пока это всё остаётся только на уровне разговоров. Последний раз жалобу в прокуратуру мы писали ещё в начале августа», — отмечает Носова.

По её оценке, в 2023 году стоимость 1 Гкал у «Энерго Алтай» для конечного потребителя снизится на 15%, а у «Дабл Ю Кей» вырастет на 14%, что превышает предельно допустимый индекс.

Очевидно, что точку в споре двух конкурирующих компаний в Майминском районе может поставить только суд, однако без вмешательства муниципальных и региональных властей не обойтись. В противном случае тлеющий конфликт может негативно сказаться на жителях самого райцентра.

Белокурихинский след

Интересно, что директор майминской компании «Энерго Алтай» Евгений Кузнецов одновременно возглавляет и белокурихинскую АО «Теплоцентраль». Причём в число учредителей «Теплоцентрали» входят те же лица, что и в «ПШК-НК», а также «Энерго Алтай».

С компанией из Белокурихи связан ряд историй, касающихся повышения тарифов на тепло. Так, по последним данным, тариф на отопление для жителей города-курорта в 2023 году может превысить допустимый уровень и составит около 4000 рублей, следует из расчётов Единой теплоснабжающей организации города. Это будет один самых высоких показателей среди городов Алтайского края.

На самом предприятии это объясняют переходом на собственный источник тепла санатория «Белокуриха» — одного из крупнейших потребителей в городе. Из-за этого ресурсовики якобы вынуждены распределять затраты на всех оставшихся потребителей.

С другой стороны, сами жители Белокурихи винят во всём монополиста, который не может установить современное оборудование, из-за чего идёт большой перерасход тепла. Кроме того, вызывает вопросы и качество самих тепловых сетей, на что неоднократно ранее обращали внимание власти города-курорта. Пока найти компромисс с «Теплоцентралью» не удаётся.