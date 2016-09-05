Коттедж с птичником продается в пригороде Барнаула за 15 млн рублей

Фото: realtai.ru

Кирпичный дом площадью 270 квадратных метров продают в село Санниково недалеко от Барнаула за 15 миллионов рублей. Дом расположен на участке в 25 соток. Строительство было завершено три года назад, пишет "Недвижимость Алтая".

На первом этаже расположены кухня-столовая, большая гостиная со вторым светом, витражными окнами, спальня, ванная комната, зимний сад. На втором есть еще три спальни, также кабинет и огромный холл. Еще одну спальню можно найти на третьем этаже, есть выход на крышу. Внутри дома выполнен ремонт.

На участке выполнен ландшафтный дизайн, построена детская площадка, птичник. На территории построена баня с купелью. Гараж рассчитан на три автомобиля. Цена указана с мебелью.