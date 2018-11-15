Козак поручил проверить данные о дефиците топлива на независимых АЗС

Вице-премьер России Дмитрий Козак поручил проверить появившуюся в СМИ информацию о дефиците топлива на независимых АЗС в ряде регионов, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на представителя чиновника Илью Джуса.

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Экономика СМИ рассказали о нехватке дизельного топлива в Алтайском крае

По словам Джуса, правительство продолжит отслеживать ситуацию на бирже в динамике, а Козак рассмотрит оперативные доклады ФАС и Минэнерго.

"Вице-премьер также дал поручение оперативно проверить информацию СМИ о возникшем локальном дефиците топлива на независимых АЗС в отдельных регионах", — отметил представитель Козака.

Ранее сообщалось, что решение кабмина заморозить мелкооптовые цены на топливо изменило торговую политику крупных нефтекомпаний.

В частности, по информации "Коммерсанта", нефтяники минимизируют продажи независимым сетям АЗС и направляют топливо на собственные заправки.