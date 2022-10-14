Помощь Москвы плюс собственные доходы. Краевой бюджет дополнительно «вырастет» на 2 млрд рублей в 2022 году

Больше всего денег — 500 млн рублей — направят в дорожный фонд региона

14 октября 2022, 07:19

Краевое правительство внесло в региональное Заксобрание проект закона, предусматривающий поправки в бюджет на 2022 год. Изменения связаны с дополнительной помощью федерального центра и ростом собственных доходов. Поправки рассмотрят на ближайшей сессии краевого парламента 27 октября, сообщает пресс-служба АКЗС.

Согласно документу, доходы краевого бюджета вырастут на 2,032 млрд рублей и составят в итоге 154,998 млрд. При этом налоговые и неналоговые доходы краевого бюджета увеличатся на 1,5 млрд рублей — до 75,813 млрд, безвозмездные поступления — на 532 млн, до 79,185 млрд рублей.

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Расходы также вырастут на 2,032 млрд рублей — за счёт дополнительных поступлений собственных доходов, межбюджетных трансфертов и перераспределения бюджетных ассигнований. Общий объём расходов составит 180,519 млрд рублей.

Средства направляются на оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, а также на:

— увеличение расходов дорожного фонда — 500 млн рублей;

— обеспечение лекарственными средствами больных при амбулаторном лечении — 324,3 млн рублей;

на обеспечение лекарственными препаратами, медизделиями, продуктами лечебного питания — 47,5 млн рублей;

— выплаты фельдшерам, врачам-терапевтам и врачам-педиатрам, специалистам межрайонных медицинских центров, наставникам молодых специалистов, на реализацию программы «Мобильный доктор. Фельдшер» — 22,6 млн рублей;

— обновление и модернизацию материально-технической базы учреждений социальной сферы — 300 млн рублей;

— поддержку сельского хозяйства — 150 млн рублей;

— поддержку предприятий реального сектора экономики — 60 млн рублей и др.

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