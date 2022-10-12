Краевой министр рассказал, какие дороги отремонтируют на Алтае в 2023 году

Объём дорожного фонда в Алтайском крае в 2023 году составит более 15 млрд рублей. Об этом в ходе онлайн-форума рассказал министр транспорта региона Антон Воронов. Деньги пойдут в том числе на реконструкцию нескольких крупных магистралей.

«В соответствии с законом о краевом бюджете дорожный фонд края в 2023 году составит 15,3 млрд рублей. Основной задачей, которая стоит перед нами на краевой сети, — это приведение к 2024 году к нормативу 50% дорог регионального или межмуниципального значения. В приоритете — транспортно-эксплуатационное состояние направлений дорог, планируется и приведение в нормативное состояние школьных маршрутов, строительство автомобильных дорог к предприятиям, занимающимся сельским хозяйством, и к туристическим объектам», — сообщил Воронов.

Министр уточнил, что в 2023 году в крае будут вести работы на дорогах Алтай — Кузбасс, от Камня-на-Оби в сторону Крутихи и далее в направлении Ярового, Алтайское — Ая — «Бирюзовая Катунь», Бийск — Мартыново — Ельцовка и другие.

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Кроме того, в следующем году в Барнауле начнётся реализация ещё одного крупного проекта — строительство транспортной развязки на пересечении Змеиногорского и Южного трактов. В эксплуатацию её должны ввести в 2024 году. Параллельно с этим идут проектно-изыскательские работы на реконструкцию объездной дороги в обход Барнаула с транспортной развязкой на пересечении с улицей Власихинской.

Антон Воронов напомнил, что в текущем году дорожный фонд Алтайского края составил 15,9 млрд рублей. С учётом дополнительных федеральных поступлений в течение года и средств на обновление техники в муниципалитетах и краевых ДСУ эта сумма выросла до 22 млрд рублей.

По протяжённости автомобильных дорог Алтайский край занимает одно из первых мест в России. Общая длина всех магистралей в регионе превышает 55 тысяч км.