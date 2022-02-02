Краевые депутаты попробуют снова выбрать “делегата” в ОПАК после фиаско на январской сессии

Алтайское Заксобрание запустило повторный конкурс, чтобы определить нового члена краевой Общественной палаты. В конце января на сессии АКЗС депутаты так и не сумели выбрать из троих кандидатов самого достойного. Тогда Ирине Яковенко, которую выдвинула общественная организация “Юристы — населению“, трижды не хватило одного голоса, чтобы пройти в состав ОПАК.

Нового члена палаты от Заксобрания необходимо назначить, так как Антон Васильев, став депутатом АКЗС, сложил с себя полномочия. Васильев был избран в ОПАК в составе списка, утверждаемого краевым парламентом, соответственно, и довыборы проходили по той же квоте. Вопрос был вынесен на сессию АКЗС, проходившую 27 января. На место в совещательном органе претендовали Марина Афанасьева от общественной организации по защите прав человека “Форпост” (её поддерживали справороссы), Вадим Коваленко от Алтайского отдельского казачьего общества и Ирина Яковенко от организации по юридической поддержке и правовому просвещению граждан “Юристы — населению”. Кандидатуру последней лоббировали представители партии власти.

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Политика Алтайское Заксобрание трижды отказало провластному кандидату, претендовавшему на место в Общественной палате

Голосование было рейтинговым, то есть один депутат был вправе поддержать нескольких кандидатов. Необходимый минимум для избрания составлял 35 голосов. После первой попытки Ирина Яковенко набрала 34 голоса, Марина Афанасьева — 28. Третий же кандидат — Вадим Коваленко — получил всего три голоса. Затем депутаты ещё дважды попытались переголосовать, но эффекта это не дало: у Яковенко снова оказалось 34 голоса. В итоге конкурс был признан несостоявшимся.

Документы на новый конкурс можно подать до 4 марта. Членом ОПАК может быть гражданин Российской Федерации, достигший 18 лет.