Краевые власти рассказали о судьбе художественного музея в Барнауле

Фото: Вячеслав Мельников

Администрация Алтайского края расторгла контракт на строительство Государственного художественного музея Алтайского края с компанией "СтройГАЗ". Об этом стало известно в пятницу, 9 декабря, во время совещания по вопросам строительства на 2017 год под руководством губернатора Александра Карлина.

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Губернатор отметил, что договор на строительство краевого Государственного художественного музея со "СтройГАЗом" уже расторгнут.

С докладом по этому вопросу выступала начальник управления по культуре и архивному делу Елена Безрукова. По ее словам, сейчас идет работа по корректировке проектно-сметной документации музея. Готовы все расчеты, которые переданы заместителю генерального директора по техническим вопросам Всеволоду Кондратьеву.

"На всех совещаниях с участием Главстроя, предлагается проводить параллельные корректировки в проектно-сметной документации. Предлагается решение вычленить, связанные с фасадом кровли и тепловыми сетями, в отдельные торги. Это нужно для сроков, чтобы использовать летний период времени. Во-вторых, есть специфика, связанная с объектами культурного наследия. Конкурс должен проходить с ограниченным количеством участвующих лиц", - сообщила Елена Безрукова.

Начальник главного управления экономики и инвестиций, а также заместитель губернатора Николай Чиняков добавил, что в 2017 году в по краевой адресной программе на строительство музея выделено 85 миллионов рублей. Эти средства пойдут на ремонт кровли, фасада и подачи тепла во внутрь помещения к зиме 2017 года, чтобы приступить к внутренним работам.

Отметим, что Государственный художественный музей превратился в главный долгострой из-за сложной ситуации в компании "СтройГАЗ". Изначальная проектная стоимость проекта составляла 850 миллионов рублей. Стройка началась в 2012 году. Спустя три года была проведена проектно-сметная корректировка проекта и сумма контракта оценивалась в 430 миллионов. Однако строительство культурного объекта было полностью прекращено из-за невозможности выполнить свои обязательства компанией "СтройГАЗ", которая находится на грани банкротства.