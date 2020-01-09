Красноярская ГИБДД пригласила священника, чтобы снизить число ДТП

Госавтоинспекция Красноярского края обратилась к религии, чтобы снизить количество аварий на опасной трассе Уярского района.

"Настоятель храма отец Дмитрий прочитал молитвы, которые уберегут водителей от нарушения правил и окропил святой водой проезжающие мимо машины", – проинформировала пресс-служба ведомства.

В ГИБДД уточнили, что процесс освящения начали с той части трассы, где в ноябре погибли пять человек, в том числе трое детей.

Этот участок считается наиболее аварийным. В 2019 году на нем погибло 20 человек, а пострадало – свыше 50.