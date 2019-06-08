Красноярский депутат получил взятку, пообещав повысить населению тариф на тепло

Депутат Заксобрания Красноярского края получил 4 млн рублей от директора одной из коммерческих компаний, снабжающих население теплом, пообещав ему за это повышение тарифов на услуги, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на региональный СК.

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Ранее сообщалось, что по подозрению в мошенничестве задержан депутат краевого парламента, заместитель руководителя фракции ЛДПР Сергей Титов.

"Отделом по расследованию особо важных дел Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России по материалам оперативно-разыскной деятельности, представленным УФСБ России по Красноярскому краю, возбуждено уголовное дело в отношении депутата Законодательного собрания Красноярского края по факту совершения мошенничества в крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ)", – сообщает ведомство.

По предварительным данным, в феврале 2018 года депутат решил "обманным путем завладеть денежными средствами", принадлежащими директору одной из краевых коммерческих организаций, обеспечивающей население теплом. Он заявил, что у него есть возможность решить вопрос о повышении тарифов на тепло, "поставляемое потребителям", что "в дальнейшем позволит получить субсидию в большем размере, нежели понесенные затраты".

"Директор коммерческой организации согласился с предложением депутата и по договоренности с ним в период с 01.05.2018 по 06.06.2019 различными частями передал ему деньги в сумме не менее 4 000 000 рублей", – сообщает СК.

В настоящее время подозреваемый задержан, вскоре суд выберет ему меру пресечения.