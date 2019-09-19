Красноярский физрук ударил первоклассника и разрешил другим детям его побить

В Красноярске учитель физкультуры ударил первоклассника по голове, а после позволил другим детям избить ребенка, сообщает "ТВК Красноярск" со ссылкой на мать пострадавшего мальчика.

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Женщина рассказала, что инцидент произошел в школе на уроке физкультуры. За плохое поведение учитель якобы ударил мальчика и отчитал перед всем классом.

Далее, со слов матери, другие дети тоже напали на одноклассника, при этом учитель не стал их останавливать.

Сам физрук объяснил произошедшее тем, что семилетний мальчик его не слушался, баловался и нарушал технику безопасности.

В школе сообщили, что проводят проверку, а учитель отстранен от работы. В городском управлении образования подтвердили, что проводится проверка.

Родители мальчика уже обратились в полицию. Там также начали проверку и пообещали установить все подробности произошедшего.