Кремль анонсировал телеобращение Путина по пенсионной реформе 29 августа

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Глава российского государства Владимир Путин выскажет свое мнение о пенсионной реформе в формате телеобращения. Об этом пишет "Коммерсант", ссылаясь на пресс-секретаря лидера страны Дмитрия Пескова.

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Политика СМИ: Путин готовит первое заявление о пенсионной реформе

Он уточнил, что президент сделает заявление в среду, 29 августа. Время телеобращения неизвестно.

Позднее Песков заявил, что Путин "отреагировал на общественную резонансность темы". Господин Песков добавил, что выбранный президентом формат вызван "важностью темы", а не падением его рейтинга.

Сам глава РФ во вторник, 28 августа, сказал, что выступит с заявлением по вопросу пенсионной реформы в скором времени. Президент считает, что при изменении пенсионного законодательства нужен "взвешенный, неформальный подход". По мнению Путина, "нельзя действовать механически, нужно учитывать человеческий фактор".

19 июля Госдума в первом чтении одобрила законопроект правительства о повышении пенсионного возраста. Документ предполагает постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Данная инициатива вызвала недовольство многих россиян.