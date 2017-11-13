Кремль отказался комментировать перенос президентского послания на 2018 год

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков не стал подтверждать или опровергать информацию РБК о том, что ежегодное послание президента Федеральному собранию могут перенести с декабря 2017 года на начало 2018 года.

Песков напомнил, что срок оглашения послания определяет президент. Когда он примет это решение, Кремль об этом сообщит. Пока о сроках оглашения послания ничего официально не объявлялось.

Конституция определяет президентское послание как ежегодное. Песков подтвердил, что послание оглашается один раз в год, а на случай возможного переноса такое решение должны оценить эксперты. Он напомнил, что в администрации президента есть Государственно-правовое управление, при необходимости оно даст оценку возможному переносу мероприятия.

Как сообщает издание со ссылкой на источники, в Кремле обсуждают возможность перенести послание на начало следующего года, так что Путин огласит его после большой пресс-конференции. Она намечена на 14 декабря, говорят источники издания, близкие к кремлевской администрации.